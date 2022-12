Mercato - PSG : La solution enfin trouvée pour régler le malaise Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé avait clairement interpelle la direction du PSG en début de saison sur la nécessité de faire venir un pivot dans le secteur offensif pour le libérer de cette tâche, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur cet épineux dossier. Et l’ancien entraîneur du PSG suggère le nom d’Harry Kane…

En septembre dernier, après une rencontre disputée avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait lâché un tacle à peine masqué envers le PSG : « J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud, ndlr) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent », lâchait l’attaquant tricolore, réclamant donc l’arrivée d’un buteur pour le soulager du rôle de pivot au PSG.

Pochettino suggère un nom…

Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du PSG, estime d’ailleurs dans un entretien accordé à The Athletic qu’Harry Kane et Kylian Mbappé feraient une paire parfaite en attaque, lui qui a eu l’occasion d’entraîneur les deux joueurs : « C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. Parfois, les grands joueurs aiment jouer au football, mais ils n'aiment pas le jeu lui-même. Mais ces deux-là aiment sincèrement le jeu lui-même. Ils aiment parler de football, ils aiment parler de tactique, ils ont des cerveaux qui comprennent vraiment le football », estime Pochettino. Et c'est pourquoi je pense qu'il serait si bon de les voir jouer ensemble. Ils seraient totalement compatibles », estime Pochettino.

« La connexion serait étonnante »