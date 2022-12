Mercato - PSG : Pochettino a la solution d’un problème du Qatar avec Mbappé

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé occupe un rôle de pivot qu’il n’apprécie guère comme il l’a fait savoir à deux reprises depuis le début de la saison. Pour répondre aux maux de Mbappé, Mauricio Pochettino pense qu’Harry Kane serait son complément parfait.

Kylian Mbappé a lié son avenir au PSG jusqu’en juin 2025 au printemps dernier. Cependant, comme The Athletic l’a souligné la semaine dernière, la dernière année du contrat en question ne serait qu’optionnelle et il faudrait l’aval du champion du monde tricolore pour que le PSG puisse conserver Kylian Mbappé jusqu’au terme de son bail. Au Paris Saint-Germain, Mbappé aimerait pouvoir tourner autour d’un attaquant de fixation afin de ne plus faire partie du « #PivotGang ».

«Ils ont des cerveaux qui comprennent vraiment le football»

Ex-entraîneur de Kylian Mbappé au PSG, Mauricio Pochettino estime qu’Harry Kane serait le complément offensif idéal de l’attaquant du Paris Saint-Germain en raison de leur amour du jeu et de la tactique. « C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. Parfois, les grands joueurs aiment jouer au football, mais ils n'aiment pas le jeu lui-même. Mais ces deux-là aiment sincèrement le jeu lui-même. Ils aiment parler de football, ils aiment parler de tactique, ils ont des cerveaux qui comprennent vraiment le football ». a confié Pochettino pour The Athletic via une rubrique publiée sur le site du média britannique.

Pour Pochettino, Kane et Mbappé pourraient jouer ensemble