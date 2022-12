Mercato - ASSE : Un joueur de Boudjellal interpelle Batlles et Perrin

Thibault Morlain

Ancien joueur de l'ASSE, Yohan Mollo évolue aujourd'hui du côté du Hyères FC, le club de Mourad Boudjellal. Mais voilà que le joueur de 33 ans garde une affection particulière pour le club stéphanois. D'ailleurs, à l'approche du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, Mollo n'a pas manqué de faire une grosse proposition à l'ASSE.

Le naufrage n'en finit pas pour l'ASSE. Suite à la relégation en Ligue 2, les Verts ont continué de couler. Et les voilà aujourd'hui à la dernière place du classement. Il y a donc urgence dans le Forez avant l'entame de la seconde partie de saison. Mais pour inverser la tendance, Laurent Batlles doit trouver la solution. Peut-être viendra-t-elle du mercato hivernal avec l'arrivée de sang neuf. A l'ASSE, il est d'ailleurs question d'un possible retour de Faouzi Ghoulam, l'ancien de la maison. Et un autre ancien Stéphanois est également prêt à revenir : Yohan Mollo.

« Aujourd’hui, je suis en pleine possession de mes moyens »

A l'occasion d'un entretien accordé à Envertetcontretous , Yohan Mollo a ainsi proposé son aide à l'ASSE. L'ancien Stéphanois, aujourd'hui à Hyères, a tout d'abord expliqué : « Moi je l’ai dit, gratuitement je reviens à l’ASSE ! Tout le monde sait que je n’ai rien à faire en National 2. Je suis revenu ici pour ma famille parce que j’ai eu des problèmes et que je voulais me rapprocher d’eux. Ce n’est pas une prétention, mais je sais que je peux jouer à ce niveau, tranquille. Parce que je sais que j’ai les valeurs et que j’ai tout simplement la mentalité pour. Ce n’est pas une question de vouloir demander à quelqu’un de l’argent. Dans la période dans laquelle je suis, ce serait un privilège, un honneur. Si je n’étais pas prêt, que je n’avais pas les capacités, jamais je n’aurais proposé mes services. Aujourd’hui, je suis en pleine possession de mes moyens et si le club avait eu besoin d’un coup de pouce, avec plaisir j’aurais été là ».

« Me faire revenir, cela ne coûte pas d’argent »