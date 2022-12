Mercato - ASSE : L’énorme surprise de Batlles, un transfert à 0€ déjà bouclé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si c’était lui la première recrue hivernale de l’ASSE ? Selon certains médias, Faouzi Ghoulam devrait revenir à Saint-Etienne dans les prochains jours. Il devrait prendre part aux entraînements avant de possiblement signer un contrat avec son club formateur. L’international algérien cherche à se relancer après deux graves blessures.

C’est un secret de polichinelle, l’ASSE mise beaucoup sur le mercato hivernal pour se relancer. Lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois cherche à renforcer considérablement son groupe, notamment en défense. Laurent Batlles rechercherait, notamment, un piston gauche. Et voilà qu’une incroyable opportunité s’offre à lui.

Mercato - ASSE : Batlles face à une grosse concurrence pour ce buteur ? https://t.co/8kKp2XtZHP pic.twitter.com/v30PQ8zjCw — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Retour imminent pour Ghoulam

Selon les informations de But Football Club, mais aussi d' En Vert Et Contre Tous , Faouzi Ghoulam devrait faire son retour à Saint-Etienne dans les prochains jours et s’entraîner avec le groupe de Laurent Batlles. Une manière de retrouver le rythme pour le joueur de 31 ans. Avant de signer un contrat avec l’ASSE ?

Un contrat bientôt proposé à l'international algérien ?

A en croire le média, ce n’est pas exclu, notamment si l’essai est concluant. Libre depuis juillet dernier après son départ du Napoli, Ghoulam cherche à se relancer après deux opérations des croisés. L’ASSE pourrait lui offrir l’occasion de briller en 2023 en Ligue 2.