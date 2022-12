Transferts - OM : Longoria peut réaliser un très joli coup sur le mercato

Arthur Montagne

L’été prochain, Pablo Longoria pourrait être contraint de se mettre en quête d’un nouveau piston gauche. Et pour cause, le prêt de Nuno Tavares prend fin en juin prochain et ne s’accompagne pas d’une option. Le nom d’Ayrton Lucas circule ainsi à l’OM. Et ce serait une belle opportunité.

Comme William Saliba la saison dernière, Nuno Tavares est prêté par Arsenal sans option d'achat. Par conséquent, l'été prochain, l'OM sera probablement dans l'obligation de se mettre en quête d'un nouveau piston gauche. Dans cette optique, le nom d'Ayrton Lucas circule depuis quelques jours. Prêté par le Spartak Moscou à Flamengo, le Brésilien représenterait une jolie affaire pour l'OM comme le souligne Dominique Baillif, spécialiste du football auriverde.

Info @le10sport / @AlexisBernard10 : Gerson, qui voulait revenir à Flamengo cet hiver, devrait, sauf retournement de situation, rester à l’OM cet hiver. Une bonne nouvelle ? 🧐 https://t.co/VbVPadTP0e — Jules KUTOS-BERTIN (@juleskts_) December 6, 2022

«Il était déjà très performant lorsqu'il s'est révélé avec Fluminense»

« Il était déjà très performant lorsqu'il s'est révélé avec Fluminense, et Nice le voulait absolument. Mais c'est le Spartak qui a payé les 7M€ demandés en 2019. Ensuite, il y a eu les événements que l'on sait en Russie et il est rentré au Brésil avec ce prêt à Flamengo. Il a de nouveau été performant, malgré la concurrence avec Filipe Luis, et le Flamengo souhaiterait activer son option d'achat s'il parvient à la négocier à la baisse », assure-t-il au Phocéen .

«Ce serait intéressant pour l'OM»