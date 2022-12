Mercato : En coulisses, le clan Ronaldo parle avec un club

Axel Cornic

Actuellement sans club depuis son départ controversé de Manchester United, Cristiano Ronaldo alimente les débats à quelques semaines du mercato hivernal. La star portugaise est liée à un grand nombre d’écuries européennes, mais également à des destinations plus exotiques, avec notamment Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Ou jouera Cristiano Ronaldo en 2023 ? C’est la question que tout le monde se pose alors que la star planétaire, récemment sortie de la Coupe du monde avec le Portugal, n’a plus de club. Après une sortie incendiaire, Manchester United a en effet décidé de mettre un terme à son contrat.

Coupe du monde 2022 : Mbappé réagit à la détresse de Cristiano Ronaldo https://t.co/ViNrLiOcIe pic.twitter.com/VMRB8N6QXA — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Al-Nassr négocie avec le clan Ronaldo...

D’après les informations de TMW , Cristiano Ronaldo aurait déjà une piste assez surprenante pour son avenir, avec Al-Nassr. Le club saoudien souhaiterait couvrir d’or le Portugais, avec notamment un contrat de 200M€ par an qui pourrait bien le convaincre.

Qui avait démenti un accord