Transferts - PSG : C’est confirmé, Campos s’apprête à boucler un dossier chaud du mercato

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la prolongation de Marco Verratti s’apprête à être effective. L’international italien du PSG a fait son retour à l’entraînement ce lundi et devrait en profiter pour renouveler très vite son bail avec le club de la capitale, qu’il a rejoint à l’été 2012 en provenance de Pescara.

Entre Marco Verratti et le PSG, la belle histoire va durer. Arrivé à l’été 2012 dans l’anonymat le plus total au côté de Zlatan Ibrahimovic, l’international italien est devenu au fil des années l’un des cadres du projet QSI. Forcément, le PSG n’a pas l’intention de perdre son milieu de terrain, actuellement engagé jusqu’en juin 2024.

Le PSG ne veut pas perdre Verratti

Ainsi, il est question depuis plusieurs mois d’une prolongation de contrat pour Marco Verratti comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Un dossier dont l’issue fait peu de doute puisque les deux parties souhaitent depuis le début parvenir à un accord qui devrait être officialisé rapidement.



Mercato - PSG : Verratti et Ramos vont tout changer pour Messi https://t.co/PHUnmzsiIu pic.twitter.com/GeoSxtvHG3 — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Officialisation imminente