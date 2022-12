Transferts - PSG : Le Qatar a perdu une guerre sur le mercato, la vérité éclate

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival de 2024, moment où il pourra légalement quitter Palmeiras pour l’Europe, le PSG se serait jeté sur les traces d’Endrick (16 ans). Néanmoins, le Real Madrid devrait rafler la mise et la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a échoué semble avoir été dévoilée.

Depuis des semaines, la presse fait état d’une bataille à trois clubs pour le transfert d’Endrick à l’été 2024, soit au moment de sa majorité. En effet, le Real Madrid, Chelsea et le PSG se disputent les services de l’attaquant de 16 ans de Palmeiras. Cependant, comme son père Douglas l’avouait à Fabrizio Romano dernièrement, seul le PSG avait formulé une offre concrète pour le transfert d’Endrick.

Un contrat jusqu’en 2030 pour Endrick

La semaine dernière, il semble que le vent ait tourné… en faveur du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano et d’autres médias, Endrick devrait bel et bien débarquer à la Casa Blanca contre un chèque de 60M€, montant global de l’opération avec les divers bonus. Et le contrat d’Endrick devrait lui permettre d’être lié au Real Madrid jusqu’en juin 2030.

Le PSG était dans le coup, mais n’a rien pu faire face au Real Madrid