Transferts - PSG : Une bombe sur le point d’être lâchée sur le mercato d’Al-Khelaïfi ?

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) voit son nom figurer du côté des meilleures équipes du continent, y compris le PSG sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi. Pour autant, une prolongation de contrat ne serait pas à exclure du côté du Borussia Dortmund.

Il est certes contractuellement lié jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund. Cependant, Jude Bellingham pourrait se lancer un nouveau défi bien avant. C’est en effet ce que laisse entendre sa grosse cote sur le marché des transferts. Au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a avoué en pincer, comme une bonne partie des grands clubs européens, pour le milieu de terrain de 19 ans qui est déjà titulaire avec Gareth Southgate en sélection anglaise.

Le Real Madrid prêt à concurrencer le PSG et surtout Liverpool

The Athletic s’est attardé sur le dossier Jude Bellingham ce lundi. Et selon le média britannique, Liverpool ferait figure de favori dans les esprits des dirigeants des autres clubs intéressés. Néanmoins, l’incertitude européenne qui plane au-dessus des Reds la saison prochaine fait perdurer les espoirs des équipes sous le charme de Bellingham. Le Real Madrid serait un grand admirateur de l’international anglais et l’aurait fait savoir, contrairement à Manchester City.

Une prolongation de contrat au BvB ?