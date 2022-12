Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour une piste brûlante d’Al-Khelaïfi

Thomas Bourseau

Jude Bellingham enchaîne les performances XXL avec son club et la sélection anglaise. De quoi donner des idées au PSG et aux multiples équipes intéressées par son profil. Néanmoins, la concurrence est rude et le Paris Saint-Germain ne mène pas la danse.

Que ce soit avec le Borussia Dortmund ou avec l’Angleterre, Jude Bellingham (19 ans) ne cesse d’impressionner. Au point où ses propres coéquipiers et certains coachs lui dressent un, portrait plutôt flatteur comme ce fut le cas de Pep Guardiola ou encore du président du PSG à savoir Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait passer le message suivant à Sky Sports.

Le PSG intéressé, mais pas dans une position optimale

« Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB ». Néanmoins, à en croire les informations divulguées par The Athletic , le PSG ne serait pas dans une position confortable pour le transfert du milieu de terrain anglais.

PSG : Après son transfert au PSG, il dévoile de grosses ambitions https://t.co/DglFNLDTe3 pic.twitter.com/wqLUC6ChuW — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Comme Liverpool, le Real Madrid a communiqué son intérêt, City supervise