Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Rashford ?

Libre de tout contrat en juin prochain et dans le viseur du PSG, Marcus Rashford a tout du profil idéal pour venir densifier l’attaque de Christophe Galtier. Cependant, Manchester United resterait confiant dans ce dossier et persuadé que l’international anglais finira par prolonger avec les Red Devils.

« S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ». Présent au Qatar pour la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi s’est permis une petite sortie sur le mercato du PSG.

Comme l’a confié Al-Khelaïfi, Marcus Rashford est toujours dans le viseur du club de la capitale qui aura besoin de renforcer son attaque l’été prochain. En fin de contrat en juin avec Manchester United, l’international anglais n’a toujours pas prolongé.

They always believed Rashford wanted to stay at #MUFC until after the World Cup and summer talks were just a way of sending a message from the Rashford camp to Manchester United.