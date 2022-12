Mercato - PSG : Une incroyable surprise pour l'avenir de Messi ?

Thibault Morlain

Alors que Lionel Messi s'apprête à disputer une finale de Coupe du monde, la deuxième de sa carrière, son avenir au PSG reste toujours incertain. En fin de contrat avec le club de la capitale, l'Argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son prochain prochain. Et voilà qu'une incroyable hypothèse a refait surface pour Messi.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose depuis plusieurs semaines à propos du numéro 30 du PSG, dont le contrat se termine en juin prochain. Alors que le10sport.com vous avait expliqué que Luis Campos s'activait pour la prolongation de Messi, le FC Barcelone rêve de son retour et l'Inter Miami pousse pour le recruter.

Une fin de carrière où tout a commencé pour Messi ?

Et si finalement Lionel Messi optait pour une autre option afin de boucler la boucle et de s'offrir une fin de carrière à l'image de son début ? Régulièrement, l'idée d'un retour de La Pulga aux Newell's Old Boys, son premier club, est évoquée. Et voilà que cela serait toujours d'actualité. En effet, sur le plateau d' ESPN Argentine après le match face à la Croatie, Sebastián Vignolo a évoqué le fait que Messi se fasse plaisir pour la fin de sa carrière et cela pourrait ainsi se faire au sein du club de Rosario. Un scénario que Sergio Agüero a d'ailleurs approuvé dans la foulée.

« Ce serait fou »