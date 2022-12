Mercato - PSG : Luis Campos déjà fixé pour ce crack de la Coupe du monde ?

La rédaction

Si l'Angleterre a été éliminée par la France (1-2) en quart de finale de Coupe du monde, son jeune milieu de terrain Jude Bellingham a illuminé toute la planète football durant la compétition. Déjà courtisé avant le Mondial, le Real Madrid et Liverpool s'arrachent l'Anglais tandis que de son côté, le PSG semble déjà distancé dans ce dossier.

À 19 ans, Jude Bellingham est un des milieux de terrain les plus prometteurs. Cadre du Borussia Dortmund, qu'il a rejoint en 2020, le jeune anglais porte parfois le brassard de capitaine. Une maturité hors normes et un talent indéniable qui a explosé aux yeux du monde entier lors de la Coupe du monde au Qatar, où il a été omniprésent dans l'entrejeu des Three Lions.

Une bataille entre le Real Madrid et Liverpool

Bien avant le Mondial, Jude Bellingham était déjà pisté par le Real Madrid et Liverpool. Ses performances exceptionnelles au Borussia Dortmund n'ont pas échappé à ces deux géants d'Europe et sa Coupe du monde a consolidé la volonté de le recruter. Selon les informations de Bild relayées par Relevo , Liverpool a déjà été proche de valider le transfert contre 150M€, mais la situation économique du club anglais a freiné l'opération. Les Reds souhaitent absolument densifier leur entrejeu, tout comme le Real Madrid qui surveille attentivement l'Anglais afin de préparer l'après Kroos-Modric. Toutefois Relevo indique que le Real pourrait se retirer si le transfert dépasse les 150M€.

Le PSG distancé

Si le Real Madrid et Liverpool sont les deux clubs les mieux positionnés pour recruter la pépite, le PSG, Manchester City ou encore Chelsea sont également dans la course. Toutefois, ces trois écuries semblent déjà distancées. Les Blues auraient fait une offre tandis que la valeur marchande de Jude Bellingham est estimée à 100M€ par Transfermarkt et que son contrat avec le Borussia Dortmund expire en juin 2025. À noter que l'entourage du joueur souhaiterait qu'il effectue son retour en Angleterre, un avantage certain pour Liverpool...