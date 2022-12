PSG : Le Real Madrid tient sa vengeance

Arnaud De Kanel

Courtisé par les plus grosses cylindrées européennes dont le PSG, le jeune Endrick (16 ans) aurait choisi sa future destination. Le crack brésilien serait sur le point de s'engager avec le Real Madrid. Après avoir échoué dans la venue de Kylian Mbappé l'été dernier, le club merengue tient enfin sa vengeance sur le mercato.

Dans le football moderne, les jeunes ont la cote. Une véritable chasse à la pépite fait rage sur le mercato et des clubs se disputent de simples adolescents pour des sommes mirobolantes. C'est le cas d'Endrick, âgé de 16 ans et évoluant à Palmeiras. Le Brésilien est comparé à son compatriote Neymar et forcément, il suscite de grandes convoitises. Chelsea, Barcelone, le PSG et le Real Madrid étaient entre autres sur le coup. Si rien n'a encore été officialisé, il devrait filer dans la capitale espagnole. Quelques mois seulement après s'être fait trahir par Kylian Mbappé, le Real a pris sa revanche. Le PSG misait gros sur Endrick mais le club madrilène ne voulait pas que le joyau lui échappe.

Une opération à 60M€

C'est un deal XXL que le Real Madrid est sur le point de conclure. Palmeiras a fait monter les enchères pour Endrick, profitant des intérêts des gros clubs comme le PSG. Bien loin des 72M€ indiqués, le Real devrait conclure le transfert aux alentours de 35M€, auxquels s'ajouteront 25M€ de bonus difficilement atteignables d'après AS . Grâce à son dénicheur de talent Juni Calafat, le club merengue était confiant dans ce dossier et a fait espérer le PSG pour rien. Une vengeance qui intervient après le feuilleton Mbappé.

Endrick pour oublier Mbappé

Le Real Madrid n'a toujours pas digéré le retour en arrière de Kylian Mbappé durant les négociations. Alors qu'il devait s'engager avec le Real, il a finalement prolongé au PSG, laissant les Madrilènes confrontés à eux-mêmes, humiliés après un tel retournement de situation. En signant Endrick, l'un des plus gros talents de la planète, après avoir laisser espérer tous les gros dont le PSG, le Real s'est vengé et a réalisé un véritable coup de maître.