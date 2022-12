Mercato - PSG : Barcelone prépare deux terribles coups à Campos

Amadou Diawara

Pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos penserait à boucler les transferts de N'Golo Kanté et de Bernardo Silva. Toutefois, le conseiller football du PSG serait contraint de disputer un énorme bras de fer pour obtenir gain de cause avec ces deux milieux de terrain. En effet, le FC Barcelone serait également sur les traces de N'Golo Kanté (Chelsea) et de Bernardo Silva (Manchester City).

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est montré particulièrement actif pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Malgré tout, Luis Campos compterait frapper fort en 2023 pour étoffer davantage l'effectif parisien.

Le PSG n'en démord pas pour N'Golo Kanté et Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025. Pour réaliser son souhait, le conseiller football du PSG a formulé une offre de 80M€ à Manchester City lors du dernier mercato estival. Toutefois, les Citizens de Pep Guardiola auraient balayé d'un revers de la main cette proposition, sans chercher à négocier. Malgré cet échec, le PSG serait toujours sur les traces de Bernardo Silva. Et en plus de l'international portugais, N'Golo Kanté - qui est en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea - figurerait également sur les tablettes de Luis Campos pour 2023. Toutefois, pour ces deux stars de Premier League, le conseiller football du PSG devra se frotter au FC Barcelone.

Le Barça également dans le coup pour N'Golo Kanté et Bernardo Silva