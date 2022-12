Mercato - PSG : Campos boucle l'arrivée de trois renforts en interne

Arthur Montagne

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier afin de remplacer Leonardo, Luis Campos a lui-même reconnu avoir raté son premier mercato à Paris, de son propre aveu. Afin de corriger ses erreurs, le dirigeant portugais s'entoure d'une cellule de recrutement plus importante puisque trois nouveaux scouts ont été recrutés par Luis Campos.

L'été dernier, le PSG a décidé de tout changer en remplaçant Mauricio Pochettino par Christophe Galtier sur son banc, mais également en se séparant de Leonardo. Et c'est Luis Campos qui a été nommé conseiller sportif du PSG. Antero Henrique a également fait son retour de manière officieuse afin de négocier les transferts et alléger l'effectif. Mais entre les deux Portugais, cela n'a pas fonctionné et Luis Campos a même reconnu que son premier mercato était un échec.

Trois scouts débarquent au PSG

C'est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi a décidé de confier d'autres missions à Antero Henrique, laissant seul Luis Campos s'occuper du mercato du PSG. Et l'ancien dirigeant de l'AS Monaco en profite pour agrandir la cellule de recrutement. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , trois nouveaux scouts ont été recrutés par Luis Campos.

Les futurs talents du football mondial seront scrutés

Ces trois nouveaux recruteurs auront un œil sur les jeunes talents du football international afin de préparer l'avenir du PSG. Il faut dire que le talent de Luis Campos pour dénicher des grands talents n'est plus à prouver.