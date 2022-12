Mercato - PSG : Un transfert à 140M€ déjà bouclé ? La réponse

Pierrick Levallet

Ne faisant pas l'unanimité aux yeux de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, João Félix en aurait assez de sa situation. Le Portugais aurait des envies d'ailleurs. Le PSG postulerait donc pour le recruter, Luis Campos étant à la recherche d'un attaquant. Mais jusqu'à présent, aucun favori ne se distinguerait vraiment pour le transfert du joueur de 23 ans.

Mécontent de sa situation à l’Atlético de Madrid, qu’il a rejoint en 2019 pour la jolie somme de 127M€, João Félix aurait des envies d’ailleurs. Le Portugais aimerait retrouver un bon temps de jeu et un statut de titulaire dans un nouveau club. Le tout dans un rôle qui convient mieux à son profil. Jorge Mendes aurait donc lancé des recherches en coulisses pour trouver le point de chute idéal à João Félix. Le PSG postulerait notamment pour recruter l’attaquant de 23 ans. Et la proximité entre Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, et l'agent portugais, pourrait faciliter cette transaction.

Mercato - PSG : Enorme surprise à prévoir pour ce transfert à 140M€ ? https://t.co/QZ1uRbVmkb pic.twitter.com/2f95v5Qc9B — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Aucun favori ne se distingue pour João Félix

Cependant, la liste des prétendants serait assez longue. Mais pour l’instant, aucun club n’aurait vraiment bien avancé sur ce dossier. « Malgré certaines informations selon lesquelles Arsenal serait en position de force, je crois savoir qu'il n'y a pas de favori à ce stade pour João Felix. Son agent parle à plusieurs clubs, c’est l’heure des rencontres et des discussions mais il n’y a rien d’avancé avec l’Atlético ou le joueur » explique ainsi Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside .

João Félix a l’embarras du choix pour son avenir

Luis Campos aurait donc encore du boulot pour attirer João Félix au PSG. Le transfert du Portugais pourrait atteindre les 140M€. Jusqu’à présent, Arsenal, Chelsea, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich, Wolverhampton et Aston Villa pousseraient pour recruter le joueur de l’Atlético de Madrid. À suivre...