Mercato - PSG : Le transfert d'un crack fixé à 15M€ ?

La rédaction

Youssoufa Moukoko, jeune pépite allemande du Borussia Dortmund, risque encore d’affoler le mercato. L’attaquant de 18 ans, annoncé dans le viseur du PSG mais également de Manchester United et du FC Barcelone, pourrait être vendu cet hiver pour 15M€, à six mois de la fin de son contrat.

Et si Youssoufa Moukoko prenait la direction de l’Angleterre ? Après Randal Kolo Muani et Joao Félix, c’est au tour de la jeune pépite allemande de 18 ans d’intéresser Manchester United. Selon les révélations de Fabrizio Romano, il ne serait pas étonnant de voir le club mancunien passer à l’action dans les jours à venir.

MU à fond sur Moukoko

Manchester United s’active en coulisses pour signer Youssoufa Moukoko le plus rapidement possible. Un départ du Borussia Dortmund cet hiver n’est pas à exclure mais une arrivée cet été serait plus probable, son contrat se terminant en juin 2023. Cela permettrait au joueur d’arriver libre. Ce que le PSG souhaiterait aussi faire.

Mercato - PSG : Campos s'attaque à un crack, un transfert à 0€ prend forme https://t.co/wqxMQAo9A2 pic.twitter.com/w9nIzTA1eh — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Un transfert pour 15M€ ?

Par ailleurs, toujours selon les révélations de Romano, il faudrait débourser environ 15M€ cet hiver pour enrôler l’international allemand. Moukoko, qui a disputé la Coupe du Monde au Qatar avec l’Allemagne, a déjà marqué six buts et délivré trois passes décisives en quatorze matchs cette saison avec le Borussia Dortmund. Le PSG et donc prévenu...