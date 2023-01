Transferts - PSG : Campos reçoit une grande nouvelle pour son mercato

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, la cote de Marcus Thuram gonfle sur le marché des transferts et le PSG serait sur les rangs. Et alors qu’Allan Saint-Maximin ait ouvertement interpellé Thuram à Newcastle, à l’instar du coach Eddie Howe, les Magpies auraient revu leurs positions pour cet hiver.

La Coupe du monde de Marcus Thuram et de l’Équipe de France s’est soldée par un douloureux échec en finale face à l’Argentine. Pour autant, cette expérience planétaire pourrait permettre à Thuram de trouver un nouveau point de chute. D’après Sport BILD , le PSG serait une destination qu’apprécierait particulièrement Marcus Thuram, à l’instar de Manchester United, de l’Inter et du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Borussia Monchengladbach, Thuram ne devrait pas prolonger.

Newcastle a publiquement interpellé Marcus Thuram sur le marché

L’occasion pour Allan Saint-Maximin de faire un énorme appel du pied à Marcus Thuram par le biais d’une interview accordée à The Shields Gazette dernièrement. « C’est un grand joueur et j’espère que nous aurons la chance de l’emmener ici (à Newcastle). Oui, je vais être honnête, j’ai discuté avec lui. Pour moi, c’est un grand joueur. Je le connais depuis longtemps. J’ai joué au football avec lui quand j’étais très jeune. Je connais toute sa famille. Il a des parents formidables. C’est un gars incroyable ». D’ailleurs, son entraîneur Eddie Howe à Newcastle a félicité cette initiative en conférence de presse dernièrement. « Bravo, Maxi ! Il [Thuram] est un excellent joueur. Mais oui, rien de plus. C'est un joueur que j'ai regardé pendant la Coupe du monde, c'est sûr, mais pas plus que ça ».

Mercato - PSG : Le clan Rabiot reçoit une nouvelle offre https://t.co/A7OWlPU9MI pic.twitter.com/MluFdXnlg3 — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Newcastle se retire du coup Thuram pour cet hiver