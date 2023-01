PSG : Riolo encense Mbappé… et dézingue Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti en vacances à New York après la défaite du PSG à Lens, Kylian Mbappé profite du temps libre qu’il aurait dû prendre après la Coupe du monde. Critiqué par certains chroniqueurs pour son manque de professionnalisme, l’attaquant français a été défendu par Daniel Riolo qui, dans le même temps, s’est payé Neymar.

Quelques jours seulement après la finale de la Coupe du monde perdue par l’équipe de France, Kylian Mbappé faisait son retour avec le PSG pour affronter Strasbourg. Buteur à la dernière minute, l’attaquant français a offert la victoire à son équipe. De nouveau aligné à Lens, Mbappé n’a cette fois-ci pas fait trembler les filets. L’enchaînement a été rude pour l’international français qui a donc pu profiter d’une petite semaine de vacances, celle qu’il avait décidé d’écourter après la Coupe du monde.

« Il fait ce qu’il veut, non ?

Parti à New York avec Achraf Hakimi, son coéquipier au PSG et grand ami, Kylian Mbappé était notamment au match de NBA des Brooklyn Nets, avant d’être vu sur Times Square. Des vacances loin de Paris qui n’ont pas plu à certains chroniqueurs de L’After Foot sur RMC . Daniel Riolo, lui, va dans son sens. « Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non ? Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite », a lancé Riolo dans des propos relayés par RMC Sport.

Mercato : Pour Neymar, le PSG rêve d'une folie à 100M€ https://t.co/anth6G3jwH pic.twitter.com/BdVivYK8hh — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Riolo se paye Neymar