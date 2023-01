Mercato : Pour Neymar, le PSG rêve d'une folie à 100M€

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en 2026, avec une option pour une saison supplémentaire, Neymar est blindé pour une longue durée. Et pourtant, le PSG espère s'en séparer l'été prochain. Et pour cela, le club de la capitale réclamerait un transfert à 100M€. Une somme que peu de clubs seraient disposés à offrir pour le Brésilien.

Le feuilleton Neymar est relancé ! Depuis son arrivée au PSG en 2017, le Brésilien s'est retrouvé plusieurs fois au cœur de nombreuses rumeurs de départ. Mais alors que dans un premier temps, c'est le joueur qui souhaitait partir, ce serait désormais le PSG qui voudrait s'en débarrasser.

Le PSG réclame 100M€ pour Neymar

En effet, selon les informations de SPORT , le PSG souhaiterait de nouveau se séparer de Neymar, comme l'été dernier. Mais alors que le Brésilien dispose toujours d'un contrat longue durée, le club de la capitale réclamerait 100Me pour son transfert.

Neymar impossible à vendre ?