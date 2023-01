Mercato - PSG : Pour cette opération, Campos en plein doute

Arthur Montagne

Bien décidé à trouver une solution pour ses gardiens de but, le PSG se retrouve désormais dans une situation particulière. Et pour cause, Sergio Rico, numéro 3 dans la hiérarchie, souhaite partir et serait tombé d'accord avec l'AC Milan pour un prêt. Mais le club de la capitale est en plein flou, notamment en attendant de clarifier la situation de Keylor Navas.

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG l'été dernier, la hiérarchie des gardiens de but est enfin claire. En effet, Gianluigi Donnarumma est le titulaire indiscutable et Keylor Navas est donc devenu la doublure de l'Italien. Derrière, Sergio Rico est lui aussi redescendu dans la hiérarchie et occupe le rôle de numéro 3. Une situation délicate à gérer et que le PSG aimerait bien résoudre.

L'AC Milan veut Rico...

Et la solution pourrait bien venir de l'AC Milan. En effet selon les informations de Sky Sport Italia , le club lombard, inquiet de la blessure de Mike Maignan, souhaiterait enrôler Sergio Rico sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. L'idée séduit évidemment le portier espagnol, désireux de retrouver du temps de jeu. Mais sans fermer la porte, le PSG refuse de se précipiter.

... mais le PSG attend de connaître l'avenir de Navas

En effet, Fabrizio Romano explique que le club de la capitale n'a toujours pas tranché concernant l'avenir de Sergio Rico et attend que l'avenir de Keylor Navas soit clarifier afin de prendre une décision. Le portier costaricien, mécontent de son statut de doublure, souhaite lui aussi trouver un autre club afin de récupérer du temps de jeu, quelques mois après son transfert avorté à Naples. Et si jamais Keylor Navas venait à partir, le PSG fera de Sergio Rico la doublure de Gianluigi Donnarumma. Autrement dit, l'avenir du portier espagnol dépend totalement de la situation de l'ancien gardien du Real Madrid.