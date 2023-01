Mercato : Le PSG a dégoûté un grand club européen

Arthur Montagne

Alors que la prolongation de Milan Skriniar n'est toujours pas actée, l'Inter Milan commencerait à sérieusement se poser des questions sur les intentions de son défenseur. D'autant plus que le club lombard a parfaitement conscience que l'offre du PSG pour l'international slovaque est largement supérieure.

Le feuilleton Skriniar n'est toujours pas terminé ! Priorité du PSG l'été dernier, l'international slovaque avait été bloqué par l'Inter Milan qui réclamait près de 80M€ pour lâcher son joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat. Par conséquent, les Parisiens espèrent désormais le recruter libre, mais la tendance ces dernières semaines était à une prolongation de contrat.

L'offre du PSG surpasse celle de l'Inter

Néanmoins, pour le moment, rien n'est bouclé et la situation commencerait même à se tendre entre Milan Skriniar et l'Inter Milan qui attend une réponse de son joueur depuis plusieurs semaines. Et le club italien sait parfaitement que l'offre du PSG est largement supérieure comme l'explique le Corriere dello Sport . Les Parisiens proposeraient un salaire avoisinant les 9,5M€ nets annuels à Milan Skriniar pendant que l'Inter ne peut pas aller au-delà des 6M€ nets par an.

Un ultimatum fixé à Skriniar

Parfaitement conscient de la situation, l'Inter Milan commencerait donc à s'impatienter, ajoute le média italien. Et pour cause, le club italien aimerait avoir une réponse rapide de la part de Milan Skriniar, surtout s'il décide de partir, auquel cas, il faudra trouver une solution pour le remplacer. Mais une chose est sure, l'Inter ne pourra jamais s'aligner sur l'offre du PSG...