PSG : Le Bayern lâche un terrible aveu avant le choc de Ligue des champions

Le 14 février prochain, le PSG reçoit le Bayern Munich pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Un choc au sommet entre deux prétendants au titre. Toutefois, côté confiance, le club bavarois n'est pas au mieux. L'infirmerie est remplie et la grave blessure de Manuel Neuer inquiète particulièrement Oliver Kahn, directeur sportif du club allemand.

En décembre, Manuel Neuer a été victime d'un lourd accident de ski et sa saison est déjà terminée. Par conséquent, il ne sera pas présent dans les cages bavaroises pour le choc face au PSG en Ligue des champions en février prochain. Une situation alarmante, même pour le directeur sportif du Bayern Munich Oliver Kahn.

« Remplacer Manuel Neuer pendant la pause hivernale est bien sûr extrêmement difficile»

La blessure de Manuel Neuer est un véritable coup dur pour le Bayern Munich, qui perd l'un de ses meilleurs joueurs pour toute la deuxième moitié de saison. De plus, trouver un remplaçant au poste de gardien de but est une mission encore plus délicate comme l'explique Oliver Kahn dans des propos rapportés par l'Equipe : « Nous discutons résolument de différentes options. Mais remplacer Manuel Neuer pendant la pause hivernale est bien sûr extrêmement difficile, d'autant plus que peu de clubs veulent renoncer à leur gardien numéro un ».

Le Bayern vise Sommer

Lors de ce mercato hivernal, le Bayern Munich espère bien signer un portier de très haut niveau pour compenser la blessure de Manuel Neuer, et selon la presse allemande, Yann Sommer serait pisté. Le gardien de but suisse est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach où il performe depuis plusieurs saisons. Un dossier à suivre tandis que l'effectif bavarois est lourdement affaibli par des blessures, Lucas Hernandez sera absent contre le PSG tandis que Noussair Mazraoui et Sadio Mané sont pour le moment incertains.