Mercato - PSG : C'est confirmé, l'avenir de Marquinhos est bouclé

La rédaction

En cette période de mercato hivernal, le PSG entend bien recruter afin de densifier son effectif, mais souhaite également prolonger plusieurs joueurs. C'est notamment le cas du capitaine Marquinhos dont le contrat expire en juin 2024. Le club de la capitale et le défenseur central auraient trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2027.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 4 janvier dernier, le PSG et Marquinhos négocient activement afin de prolonger l'aventure, qui a débuté il y a déjà 10 ans pour le Brésilien. Le capitaine parisien souhaite rester et aurait trouvé un accord avec son club pour une prolongation jusqu'en 2027.

Marquinhos va prolonger jusqu'en 2027

Joueur emblématique du PSG, Marquinhos est arrivé au club en juillet 2013. Dix ans plus tard, il s'apprête à prolonger l'aventure jusqu'en 2027 selon les informations de Pedro Almeida. Les derniers détails devraient se régler lors d'un prochain rendez-vous avec notamment une revalorisation salariale, là où les deux parties n'ont pas encore les mêmes attentes comme révélé par le10sport.com .

