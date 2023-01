Une loi Cristiano Ronaldo entre en vigueur sur le mercato

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a causé bien des problèmes à Manchester United après son interview explosive à Piers Morgan qui a signé son départ du club. Depuis, les Red Devils auraient appris de leur erreur en mettant en place un plafond salarial ou la règle Cristiano Ronaldo.

Le deuxième acte du feuilleton Cristiano Ronaldo à Manchester United a tourné au vinaigre. Alors qu’il avait tout connu et tout gagné chez les Red Devils lors de son premier passage de 2003 à 2009 au début de sa carrière, Ronaldo n’a clairement pas connu le même succès à Old Trafford au cours de son second passage de 2021 à fin 2022. En effet, outre les problèmes collectifs de Manchester United, la situation sportive personnelle de Ronaldo a été problématique à la fois pour l’entraîneur Erik Ten Hag depuis le début de la saison et pour le quintuple Ballon d’or.

Ronaldo a tout chamboulé à Manchester United

Résultat ? Cristiano Ronaldo a livré une interview assassine à Piers Morgan courant novembre au cours de laquelle il réglait ses comptes avec Manchester United et le coach Erik Ten Hag notamment. Un écart de conduite qui a été celui de trop pour les Red Devils qui ont pris la décision commune avec le Portugais de rompre son contrat le 22 novembre dernier. Un mois plus tard et une fois que le rideau était tombé sur le Mondial au Qatar, Ronaldo s’engageait en faveur d’Al-Nassr où un contrat légendaire à 200M€ l’année l’attendait. Ce genre de contrat ne verra pas le jour en Europe pour le moment et sûrement pas à Manchester United.

Après son départ, United met en place une règle Ronaldo pour instaurer un plafond salarial