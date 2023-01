Au fond du trou, Neymar reçoit un terrible message

Arthur Montagne

Encore très affecté par l'échec du Brésil à la Coupe du monde, Neymar doit notamment se remettre de sa blessure à la cheville contracté au Qatar. D'après un médecin, le numéro 10 du PSG n'est d'ailleurs pas encore totalement remis, et cela pourrait même prendre encore quelques semaines avant que Neymar reprenne toutes ses sensations.

Auteur d'une excellente première partie de saison, Neymar s'attendait à vivre une autre Coupe du monde. Eliminé en quart de finale, le numéro 10 du PSG a surtout subi une blessure à la cheville qui pourrait encore le gêner durant quelques semaines comme l'explique Alain Simon, ancien médecin du PSG et de l’équipe de France.

«Dévasté», Neymar n’entrera jamais dans la légende https://t.co/Pw5YynZE1I pic.twitter.com/TsdrCkl70J — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

«On estime à six semaines le temps de cicatrisation totale»

« Une entorse bénigne peut se guérir entre 10 jours et 3 semaines, mais on estime à six semaines le temps de cicatrisation totale. Là, les délais ont été réduits au maximum », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'évoquer plus en détails le cas de Neymar, touché durant la Coupe du monde.

«Je ne serai pas étonné qu’il y ait encore un blocage»