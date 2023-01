L'entraineur du PSG prend une décision surprise pour Messi, Mbappé et Neymar

La rédaction

Le PSG poursuit son aventure en Coupe de France avec un affrontement lundi prochain face au club de Régional 1 Pays de Cassel. Cette rencontre, très déséquilibrée sur le papier, n’est néanmoins pas sous-estimée de la part du coach du PSG Christophe Galtier, qui devrait placer son trio de stars dans son XI.

Chez le club de Régional 1 Pays de Cassel, cette rencontre s’annonce déjà historique. Le président de ce modeste club du Nord de la France, Jean-Jacques Vaesken déclarait ces derniers jours : « Jouer contre Neymar, Messi et Mbappé ? Les trois, je ne pense pas, mais ce serait bien qu’il y ait au moins une des trois stars. Et on aimerait bien que Mbappé puisse être présent » . Oui mais voilà, en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier l’entraîneur du PSG, a annoncé qu'il comptait sur ses trois stars pour ce match au micro de PSG TV .

Galtier va aligner sa meilleure équipe

« Cela change le regard des gens de jouer contre un club amateur, c'est l'histoire de la Coupe de France. Il va falloir être sérieux, on va jouer dans un stade plein, la dernière fois qu'on est allé à Bollaert, on a pris une correction. On va y aller avec notre meilleure équipe, on doit élever notre niveau de jeu. Plus que le Nord, une grande partie du pays sera pour Pays de Cassel. Cela doit rester un bon souvenir pour eux mais il faut qu'on se qualifie » , a affirmé Christophe Galtier, le coach du PSG.

La MNM sera présente