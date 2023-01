Une grande nouvelle confirmée pour le PSG

Arnaud De Kanel

Deuxième de son groupe derrière Benfica, le PSG s'est compliqué la tâche et affrontera le Bayern Munich le 14 février prochain pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais depuis plusieurs semaines, une hécatombe frappe le club bavarois qui devrait composer sans la star de son attaque.

L'échéance la plus importante de la saison approche à grands pas pour un PSG au ralenti depuis la fin de la Coupe du monde. Les hommes de Christophe Galtier ont chuté contre Lens et contre Rennes en championnat, les deux adversaires les plus coriaces qu'ils ont affronté depuis le début de la nouvelle année. La pire manière d'aborder le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Equilibrée sur le papier, la rencontre est en train de basculer avant même le coup de sifflet de l'arbitre car le Bayern déplore déjà deux forfaits importants. Un troisième, et pas des moindres, pourrait même venir s'ajouter à cette liste.

Neuer et Hernandez forfaits

Blessé au genou lors de la rencontre face à l'Australie en ouverture du Mondial, Lucas Hernandez est forfait pour la double confrontation face au PSG. Même son de cloche pour Manuel Neuer qui s'est cassé la jambe durant ses vacances au ski. Le portier allemand connait son remplaçant puisque Yann Sommer a rejoint la Bavière. Mais Julian Naggelsman n'est pas certain de pouvoir compter sur sa star.

Mané trop juste ?