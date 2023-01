Malaise au PSG, un énorme tacle est envoyé en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos avait mal digéré le dernier mercato estival. En cause, son échec dans le dossier Milan Skriniar. Finalement, l'international slovaque pourrait débarquer à Paris, mais Christophe Galtier va devoir bricoler jusqu'à la fin de la saison. Une situation, que déplore le technicien français.

« Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux dès le premier match car le modèle de jeu était clair pour tous, ça nous a mis en difficulté (…) Au final, on n'a pas réussi à avoir le joueur qui nous manque. C'est comme faire un puzzle. S'il nous manque une pièce, il n'est pas complet ». Au moment de faire son auto-critique après le mercato estival, Luis Campos avait regretté l'absence d'un défenseur central. Concentré sur le dossier Milan Skriniar tout au long de l'été, le conseiller sportif du PSG avait du mal à digérer cet échec.

« La responsabilité ne peut pas incomber qu’à nos défenseurs »

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier déplore aussi ce manque. Surtout que Presnel Kimpembe fait face à de nombreux pépins physiques. « La défense ? Ah non, ça ne me va pas du tout (…) On ne peut pas, je ne peux pas me satisfaire de ce qu’il se passe actuellement sur un plan défensif et la responsabilité ne peut pas incomber qu’à nos défenseurs » a-t-il reconnu en conférence de presse. Mais comme annoncé par le10Sport.com, son rêve devrait être exaucé à la fin de la saison. Milan Skriniar devrait débarquer au PSG à la fin de la saison.

Skriniar, la solution à tous les problèmes ?