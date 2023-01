Pour Mbappé, Neymar et Messi, le PSG fait d'incroyables caprices

Pierrick Levallet

Après la polémique du début de saison avec le scandale du char à voile, le PSG étudie la possibilité d'effectuer certains voyages en train la saison prochaine. Le club de la capitale travaillerait donc avec la SNCF afin de rendre cela possible. Mais l'équipe de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar aurait quelques conditions pour accepter de voyager en TGV.

En début de saison, le PSG était au coeur d’un véritable scandale. Après un voyage en avion à Nantes, Christophe Galtier était interrogé sur les moyens de transports jugés peu écologiques du club de la capitale. « Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » avait alors lancé l’entraineur parisien avec une pointe d’ironie. La réponse n’avait pas plu à tout le monde. Depuis, le PSG serait en négociation avec la SNCF pour des voyages en train à partir de la saison prochaine. Et le club de la capitale aurait quelques conditions.

«Nous n’allons pas privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients, pour 60 personnes»

À en croire les informations du Parisien , le PSG aurait plusieurs exigences pour ses voyages en train. Le club de la capitale voudrait tout d’abord privatiser un TGV entier afin de transporter Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et les autres stars. « Privatiser un TGV entier pour le PSG ? C’est impossible. Nous n’allons pas privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients, pour 60 personnes. En termes d’empreinte carbone, nous ne serions plus du tout dans les clous » a ainsi répondu Nathalie Lanier, directrice des voyages en groupe en charge du dossier PSG, pour le média francilien. La formation parisienne voudrait donc avoir jusqu’à 3 voitures en première classe à sa disposition, ainsi que des sièges adaptés aux grands gabarits du club.

«Une fois qu’ils sont dans leur voiture privatisée, ils font ce qu’ils veulent»

Le PSG songerait également à la place disponible dans la voiture pour que les masseurs et kinés du club puissent faire leur boulot sur le trajet du retour. « Ils peuvent les allonger sur deux sièges ou utiliser des tables de massage pliantes s’ils le souhaitent. Une fois qu’ils sont dans leur voiture privatisée, ils font ce qu’ils veulent... » a affirmé Nathalie Lanier. Car en effet, le PSG ne souhaiterait pas rester sur place après les matchs et voudrait donc que des trains spéciaux soient affrétés à des heures tardives ou la nuit. Mais l’affaire semble mal engagée de ce côté, comme l’a révélé Nathalie Lanier : « Le club ne souhaite pas qu’ils dorment sur place. Mais les trains ne circulent pas la nuit, puisque nous faisons la maintenance des voies. Nous pourrions donc faire les allers-retours quand ils jouent en journée. »

«Nous sommes prêts à accueillir le PSG dans nos trains»