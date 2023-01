PSG : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo... Qui est le meilleur ?

La rédaction

Ce jeudi, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont peut-être affrontés pour la dernière fois. Lors de ce duel entre le PSG et Riyadh XI, la Pulga a remporté la rencontre avec son club, tandis que CR7 s'est illustré individuellement. Selon vous, qui est le meilleur aujourd'hui entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo ?

Pendant plus d'une décennie Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont marqué de leur empreinte la planète football, écrasant tout sur leur passage et se livrant un duel colossal. En effet, les deux monstres ont enchainé les prestations exceptionnelles et ont raflé tous les Ballon d'Or de 2008 à 2017. Et alors que Luka Modric a détrôné Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en 2018, la star du PSG a ensuite été sacrée deux nouvelles fois, avant de s'effacer devant Karim Benzema, le dernier lauréat.

Cristiano Ronaldo, cinq Ballon d'Or et un doublé contre le PSG

Alors que Cristiano Ronaldo (5) et Lionel Messi (7) comptent à eux deux douze Ballon d'Or au total, ils sont logiquement dans la conversation pour désigner le meilleur joueur de tous les temps, le GOAT. Tous les deux vétérans, CR7 (37 ans) et la Pulga (35 ans) vont sûrement raccrocher les crampons d'ici quelques années. Par conséquent, ils ont peut-être joué leur dernier match l'un face à l'autre ce jeudi.

Leo Messi, sept Ballon d'Or et un but contre Cristiano Ronaldo