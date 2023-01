Viré à cause de Ronaldo, il a trouvé un nouveau club

La rédaction

Avec la signature de Cristiano Ronaldo, le club saoudien d'Al Nassr a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. Toutefois, pour permettre l'intégration du Portugais dans la liste du club, Al Nassr a été obligé de se séparer de Vincent Aboubakar. Libéré de son contrat, l'attaquant camerounais s'est engagé à Besiktas.

Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!KARA SEVDA. 🖤Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. 🤙🏿 pic.twitter.com/yRzNbQ3cox — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023

Aboubakar signe à Besiktas

C'était annoncé, c'est désormais officiel, Vincent Aboubakar s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec Besiktas. Dans un communiqué, le club turc a officialisé l'arrivée de sa recrue : « Accord avec le joueur concernant le transfert du footballeur professionnel Vincent Pate Aboubakar, à compter du 21 janvier 2023, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, c’est un contrat de deux ans et demi. Le contrat a été signé avec une option d’un an. Le joueur recevra une prime de signature net de 1.140.000 euros et un salaire net de 1.555.000 euros pour la saison 2022-2023, en plus des frais de garantie nets de 3.110.000 euros par saison pour les saisons restantes, un montant net maximum par match disputé de 12 000 euros par match en fonction de la durée et du type de compétition».

Un retour en Turquie

Vincent Aboubakar fait donc son retour à Besiktas, un club qu'il connait bien puisqu'il y a évolué entre 2016 et 2017 puis entre 2020 et 2021. L'attaquant de 31 ans a donc favorisé un retour en Turquie alors qu'il avait de nombreuses options pour son avenir, notamment l'OM.