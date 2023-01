OM : Retournement de situation improbable sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

Prêté avec option d'achat à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik renait de ses cendres en Italie. Le Polonais a la confiance de Max Allegri, comblé par son attaquant. À tel point qu'il plaiderait pour la cause de l'attaquant prêté par l'OM auprès de ses dirigeants. Et alors que tout était quasiment bouclé, un énorme scandale pourrait faire capoter l'opération.

Les astres s'alignent parfaitement pour Arkadiusz Milik depuis son retour en Italie. Blacklisté par Jorge Sampaoli et pas retenu par Igor Tudor, le Polonais s'envolait pour la Juventus l'été dernier, lui qui avait évolué à Naples par le passé. Son début de saison est très bon et la Vieille Dame serait prête à l'accueillir définitivement. Or, la Juve doit faire face à une situation de crise qui pourrait rabattre toutes les cartes.

La Juve veut conserver Milik

La presse italienne est formelle depuis plusieurs semaines : Max Allegri veut acquérir définitivement Arkadiusz Milik. Le coach italien est tombé sous le charme du Polonais. Pour cela, le club turinois devra verser 7M€ à l'OM, soit le montant de l'option d'achat négociée entre les deux clubs l'été dernier. Tout serait quasiment bouclé mais un problème de taille vient perturber ce dossier.

Énorme crise à la Juventus