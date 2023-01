«Le PSG doit continuer au Parc des princes», la mairie de Paris joue son joker

Thomas Bourseau

Le PSG veut pouvoir devenir propriétaire du Parc des princes afin d’y faire les travaux nécessaires à son développement économique dans les prochaines années comme en Angleterre. La mairie de Paris lui met des bâtons dans les roues, mais pas au point de mettre un terme aux discussions...

« Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc ». Pour Le Parisien , Anne Hidalgo annonçait dernièrement la couleur, le PSG n’aura pas potentiellement gain de cause dans sa initiative de racheter le Parc des princes à la mairie de Paris. De quoi pousser les hauts décideurs du PSG à explorer d’autres possibilités comme le journaliste Bruno Salomon l’a dernièrement fait savoir sur son compte Twitter .

PSG : Un transfert a 400M€ ? Mbappé répond https://t.co/44U2lolX9c pic.twitter.com/tchXXq1Qfx — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

«On doit reprendre les discussions hors médias interposés»

Nasser Al-Khelaïfi et l’ensemble des hauts dirigeants du PSG songent à aller voir ailleurs à présent alors que le dialogue vieux de deux années ne semble mener à rien et surtout, ne pas aller dans le sens de la volonté du Paris Saint-Germain. Adjoint d’Anne Hidalgo et chargé des sports à la mairie de Paris, Pierre Rabadan ne veut pas que les discussions soient closes pour autant. « L'histoire du PSG doit continuer au Parc des Princes, c'est notre volonté. Je crois que la maire de Paris a été claire: le Parc des Princes n'est plus à vendre. Il y avait des discussions depuis très longtemps, maintenant la maire a décidé. On est un partenaire du club, on doit reprendre les discussions hors médias interposés ». a confié Rabadan à RMC pour l’émission l’ Intégrale Sport ce dimanche.

La balle est dans le camp du PSG

Reste à savoir désormais si le PSG acceptera de reprendre des discussions avec la mairie de Paris quand bien même sa position ne changera pas en l’état. Le Parc des princes n’est pas à vendre, et ne devrait pas le devenir malgré de multiples négociations. Le président Nasser Al-Khelaïfi est donc confronté à un dilemme.