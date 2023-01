Catastrophe au PSG, un fiasco écrit d’avance ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 14 février prochain, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Mais comme d'habitude avec le club parisien, rien ne se passe comme prévu à l'approche de ce grand rendez-vous. Les couacs s'enchaînent et l'inquiétude commence à monter au sein du club parisien.

Eliminé en huitièmes de finale la saison dernière par le Real Madrid au terme d'un match renversant, le PSG veut se racheter et faire s'envoler les douleurs du passé. Le tirage au sort n'a pas été forcément clément avec le club parisien, qui affrontera le Bayern Munich le 14 février prochain (match retour prévu le 8 mars prochain). Même sans Manuel Neuer, gravement touché à la jambe, l'équipe allemande présente de solides arguments. Il faudra que le PSG se présente accompagné de toutes ses forces vives pour déranger le Bayern Munich, dont la dernière victoire en C1 remonte à 2020, face... au PSG.

C’est annoncé, Neymar va abandonner https://t.co/B2xFd0yCkg pic.twitter.com/8VzguEodl3 — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Neymar suscite de grosses inquiétudes

Mais à quelques jours de ce rendez-vous capital, l'inquiétude est de mise au sein du PSG. Les couacs s'enchaînent pour le club parisien, qui croise les doigts en ce qui concerne Neymar. Touché à la cheville lors du dernier Mondial, l'international brésilien a tenté de masquer sa douleur, en évoluant sous infiltration. Mais depuis cet épisode, le joueur peine à retrouver son rythme et sa forme sous le maillot parisien, ce qui a tendance à irriter Christophe Galtier.

Kimbembe souffre depuis plusieurs mos