Mbappé capitaine, c’est «une évidence», le débat est clos

Axel Cornic

Le rôle de capitaine fait débat au Paris Saint-Germain, avec Marquinhos qui est de plus en plus critiqué et Presnel Kimpembe qui a été destitué du poste de vice-capitaine au profit de Kylian Mbappé. Ce dernier semble d’ailleurs prendre de plus en plus d’importance et pour Daniel Riolo c’est une évidence, c’est lui qui doit devenir le nouveau capitaine du PSG.

Le vent du changement souffle au PSG, en ce début d’année 2023. Après sa prolongation de mai dernier, Kylian Mbappé est en train de devenir le véritable pilier du projet parisien et cela s’est confirmé récemment, puisque Christophe Galtier a décidé de lui offrir le rôle de vice-capitaine.

Avec Mbappé, le PSG s’est tiré une balle dans le pied pour Messi https://t.co/E9VmfV9LWv pic.twitter.com/5Aa1e81tBR — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Kimpembe n’était pas du tout au courant

Une passation de pouvoir qui ne s’est pas faite sans problèmes, puisque via ses réseaux sociaux Presnel Kimpembe a fait savoir ne pas avoir été mis au courant de cette décision. « Ces dernières heures, i’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire progresser de fausses informations à mon égard » a expliqué le défenseur du PSG. « Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club ».

« Mbappé, c'est le plus professionnel de tous »