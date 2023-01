Kylian Mbappé fait de grosses victimes au PSG

Thomas Bourseau

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé continue de se muer comme étant un leader technique et également dans le vestiaire. Ce qui lui a valu le brassard de capitaine le temps d’un match de Coupe de France et sa place dans la hiérarchie des tireurs de penalties au profit de Presnel Kimpembe et de Neymar.

Kylian Mbappé peut cocher un nouveau succès depuis son début de carrière tonitruant. En effet, alors qu’il dispose déjà d’un joli palmarès et de divers records, Mbappé a déjà pu hériter du brassard de capitaine du PSG et ce, dès le coup d’envoi du 1/16ème de finale de Coupe de France lundi soir face au Pays de Cassel (7-0).

Mbappé veut tout rafler et tout jouer

De quoi suffisamment le galvaniser puisqu’il est parvenu à inscrire un quintuplé face aux amateurs du Pays de Cassel qui évoluent en 6ème division, soit en Régional 1. Pire, comme le directeur sportif du club amateur Gabriel Bogaert l’a fait savoir sur RMC , Mbappé refusait de sortir afin d’économiser ses forces pour les prochaines échéances. « C’est un extraterrestre. J’ai su qu’il a demandé à ne pas sortir à la mi-temps. Que ce soit une R1 ou une L1 en face, peu importe, il veut jouer il veut marquer. Il a été exemplaire ce soir comme il l’est tout le temps. C’est Kylian Mbappé ». Voilà un signal fort de la volonté de Mbappé d’être omniprésent.

Révolution, le PSG fait un énorme cadeau à Mbappé https://t.co/NnzJOhcbWv pic.twitter.com/K5cURcFXIQ — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Mbappé en train de doubler Kimpembe et Neymar