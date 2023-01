Un drama est annoncé, le PSG se frotte les mains

Hugo Chirossel

Il ne reste plus beaucoup de temps avant le tant attendu huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Les Bavarois ont d’ailleurs eu énormément de problème à trouver un remplaçant à Manuel Neuer, blessé jusqu’à la fin de la saison. Un proche de l’international allemand, l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic, a d’ailleurs été mis à pied ce lundi. En effet, il est accusé d’avoir partagé des conversations confidentielles du staff à des joueurs.

Alors qu'il affrontera le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions dans trois semaines, le Bayern Munich a eu bien du mal à trouver son gardien. Après avoir disputé la Coupe du monde avec l’Allemagne, Manuel Neuer s’est cassé la jambe lors de ses vacances au ski. Le gardien bavarois sera absent jusqu’à la fin de la saison et le club allemand était à la recherche de son remplaçant. C’est désormais chose faite, puisque Yann Sommer est arrivé en provenance du Borussia Möchengladbach. Un secteur de jeu où il y a décidément du mouvement au Bayern Munich ces derniers temps, puisque Toni Tapalovic a été démis de ses fonctions lundi.

Tapalovic remercié par le Bayern Munich

Depuis 2011, il était l’entraîneur des gardiens du club bavarois. Il était notamment très proche de Manuel Neuer, dont il a été le témoin de mariage. Toni Tapalovic est accusé d’avoir divulgué des conversations confidentielles du staff à des joueurs. Des soupçons dont il faisait déjà l’objet l’année dernière et Julian Nagelsmann a cette fois-ci décidé de s’en séparer. Du fait de sa proximité avec Manuel Neuer, ce serait ce dernier qui aurait été dans la confidence, avant de partager les informations au reste du groupe.

«Aujourd’hui marque la fin d’une époque au Bayern»