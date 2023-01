Cette révélation des Bleus lance un énorme avertissement à Mbappé

Amadou Diawara

Coéquipier de Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde au Qatar, Dayot Upamecano serait cette fois dans la peau d'un adversaire lors du choc entre le PSG et le Bayern en Ligue des Champions. Avant ce grand rendez-vous le défenseur français et munichois a annoncé la couleur.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Dayot Upamecano a pu jouir de la présence de Kylian Mbappé dans son équipe. Etincelant durant toute la compétition, l'attaquant de 24 ans a permis à la France de croire jusqu'au bout à un deuxième sacre d'affilée.

«Ce qui va faire la différence, c’est l’équipe qui aura le plus faim»

Alors que la Coupe du Monde est désormais terminée, Dayot Upamecano a retrouvé le Bayern, tandis que Kylian Mbappé est de retour au PSG. Et le 14 février, les deux internationaux français devront se faire face en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc, Dayot Upamecano a révélé la clé du match.

«C’est un match qui sera dur»