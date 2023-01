« Mais tu fermes ta g*****» : Il se lâche avant de débarquer au PSG

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le PSG reçoit le Stade de Reims au Parc des Princes. Talonné par le RC Lens au classement, le club de la capitale n’a plus vraiment le droit à l’erreur en Ligue 1. De son côté, la formation rémoise joue le milieu de tableau. Mais le déplacement à Paris constitue l’un de ses grands rendez-vous de la saison. Will Still a alors tenu à remobiliser les troupes dans une causerie après une séance d’entraînement.

«Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi»

« Si vous avez cru qu'on va aller au Parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit... Que dalle. OK ? Alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche ! Si t'as les c******* grosses comme ça, fais ça dimanche aussi. Le problème c'est qu'on va avoir une décision contre nous et on va faire ça (il mime un geste d'exaspération). Et puis on abandonne » a lancé l’entraîneur du Stade de Reims dans une séquence filmée par Prime Video .

🗣️ Will Still : "Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi." Découvrez le discours plein de poigne du coach du Stade de Reims avant le choc face au Paris SG dimanche.#PrimeVideoLigue1 I #Ligue1UberEats pic.twitter.com/96DfdZNQCK — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 27, 2023

«Tu te bats, mais tu fermes ta g*****»