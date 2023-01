Neymar veut recruter une star du Real Madrid

Thomas Bourseau

Bien qu’il fut chez le géant américain qu’est Nike, Neymar a changé de bord en signant chez Puma. Et alors que son compatriote brésilien Vinicius Jr serait déçu d’un certain manque de considération de l’équipementier, la star du PSG travaillerait pour que l’attaquant du Real Madrid le rejoigne chez Puma.

En 2020, Neymar a pris une grande décision pour sa carrière. Alors qu’il était l’une des égéries de longue date de Nike, la star du PSG choisissait de passer à autre chose et de s’engager en faveur de Puma. Dès lors, le Brésilien est devenue un visage incontournable de l’équipementier qui avait sorti le grand jeu pour s’offrir les services d’un des joueurs les plus médiatisés du monde.

Neymar veut que Vinicius Jr l’imite en quittant Nike pour Puma

Et il semblerait que Puma aimerait inclure une autre star brésilienne dans ses rangs, à l’instar de Neymar. Selon les informations de Relevo , Vinicius Jr songerait à rompre son contrat avec Nike qui court jusqu’en 2028. La cause ? La star du Real Madrid n’aurait guère apprécié le fait de ne pas avoir été mis en avant par Nike pendant la Coupe du monde pour certaines campagnes publicitaires et aurait fait part de sa frustration à son compatriote Neymar au Qatar. Le joueur du PSG l’aurait incité à changer d’air et de le rejoindre chez Puma et depuis, Vinicius Jr réfléchirait à la suite des opérations alors que son clan n’exclurait pas d’aller au tribunal pour mettre un terme forcé à sa collaboration avec Nike. Puma travaillerait également en coulisse pour lui offrir un contrat sensiblement similaire à celui de Neymar.

Neymar l’attend à Paris, le PSG reçoit une réponse finale https://t.co/KZYwl2vTyI pic.twitter.com/s6yy6N4Dni — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Adidas vient chambouler les plans de Neymar pour Vinicius Jr