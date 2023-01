Mbappé n’oublie pas le Real Madrid, l’Espagne hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent avec les autres joueurs du PSG à une soirée caritative ce jeudi, Kylian Mbappé garde tout de même un œil sur l’actualité footballistique. L’international français a ainsi été surpris en train de regarder le derby madrilène opposant le Real à l’Atlético (3-1), de quoi forcément faire réagir en Espagne.

Il semblait promis au Real Madrid, mais Kylian Mbappé en a décidé autrement. Arrivant à la fin de son engagement avec le PSG, le Bondynois a renouvelé son bail jusqu’en 2024 (avec une année supplémentaire en option) alors que les portes de la Casa Blanca s’ouvraient à lui. Une décision qui avait suscité la fronde d’une grande partie des supporters madrilènes.

Mbappé regarde le match du Real Madrid

Pour autant, le Real Madrid surveillerait toujours la situation de Kylian Mbappé à en croire la presse espagnole, et la réciproque est vraie. Présent aux côtés des autres joueurs du PSG à une soirée caritative organisée jeudi soir par Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé a été surpris en train de regarder sur un téléphone portable, avec Achraf Hakimi, le quart de finale de Coupe du Roi opposant le Real Madrid à l’Atlético. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs.

Mbappe y Achraf Hakimi viendo el partido del Madrid de esta noche en el móvil. Se ven los colores. pic.twitter.com/IfJ8AuCtrl — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) January 27, 2023

