Le PSG vise un crack pour son mercato, la réponse est tombée

Jude Bellingham ne cesse de réaliser des bons matchs. Il avait brillé lors de la spectaculaire victoire du Borussia Dortmund face à Augsbourg (4-3) en inscrivant un but magnifique, réalisant une passe décisive et inventant un geste technique qui a rendu fou Twitter. De quoi donner encore plus envie à certains clubs, dont le PSG de passer à l’action pour le recruter. Sauf que la pépite de Dortmund pourrait prolonger.

Le contrat de Jude Bellingham à Dortmund court jusqu’en juin 2025. Estimé à 110M€ sur Transfermarkt , l’international anglais est lorgné par de nombreux clubs prestigieux, comme le Real Madrid, Manchester City ou le PSG. Mais un revirement inattendu pourrait tout bouleverser.

Une prolongation à venir ?

Selon des informations de CF Bayern , le Borussia Dortmund souhaiterait faire une offre de prolongation de contrat à Jude Bellingham. Une prolongation qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club avec un salaire annuel de 15M€.

Aucune offre pour le moment

Sebastian Kehl, le directeur général du Borussia Dortmund affirmait récemment qu’aucune offre ne lui était parvenue et qu’aucune discussion n’avait donc eue lieu au sujet d’un transfert de Jude Bellingham. Dans tous les cas, les derniers échos faisaient état d’une envie pour Bellingham de rejoindre Manchester City, plutôt que le Real Madrid ou le PSG.