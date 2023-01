«On a subi», le PSG ne digère pas

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Parc des Princes par le Stade de Reims (1-1). Un but à la dernière seconde de Folarin Balogun est venu plomber les hommes de Christophe Galtier qui peinent à gagner en 2023. Le coach du PSG a analysé cette nouvelle déconvenue.

Les temps sont durs pour le PSG. En difficulté sur le mercato et sur le terrain, le club de la capitale s'enfonce peu à peu dans la crise. Rien ne s'est arrangé face au Stade de Reims puisque le PSG a concédé le match nul dans les derniers instants après avoir été réduit à 10 suite à l'exclusion de Marco Verratti. Le changement tactique opéré par Christophe Galtier n'a pas porté ses fruits.

Le PSG a lancé l'assaut pour sa priorité du mercato, il dénonce une «offre insultante» https://t.co/fEteNE2Cdp pic.twitter.com/CN8dcyivW5 — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

«On a subi les événements»

Christophe Galtier est très déçu de la première période de ses joueurs. « Notre première période a été soporifique, a-t-il d’abord confié froidement pour annoncer la couleur. Pas de rythme, pas d’intensité. On a été rapidement coupés en deux. J’avais décidé de jouer avec 2 lignes de 4. On a vu qu’on était en grande difficulté, on a subi les événements, on a abandonné rapidement notre défense. Face à cette équipe qui joue bien depuis 13 matchs, là ça fait 14, si on rentre à 0-0 à la mi-temps, on est chanceux, mais on n’est pas du tout contents. Le contenu des 45 premières minutes était très insuffisant et pas du tout satisfaisant », a confié le coach du PSG sur Prime Video .

«On ne peut pas dire qu’on est satisfaits ce soir»