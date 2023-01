Un clash éclate à Paris, le PSG gronde et menace

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout n'est pas rose au sein du PSG. Dans le vestiaire, il existerait plusieurs clans, qui s'opposent et qui se sont déjà accrochés par le passé. Afin d'apaiser les tensions, Christophe Galtier a, dès son arrivée, mis les choses au clair et réclamé un comportement exemplaire tout au long de la saison, sous peine de sanctions.

Le vestiaire du PSG est divisé. Depuis plusieurs saisons, une frontière s'est créée entre le clan des Sud-Américains et les autres joueurs, notamment Français. Cette opposition a, même parfois, donné lieu à quelques oppositions et altercations.





Les joueurs du PSG en colère contre Galtier, ce n’est pas la première fois https://t.co/7b5TkA3tiK pic.twitter.com/ILwdYVwOSm — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Une guerre de clans au sein du PSG

Comme l'a relaté L'Equipe il y a quelques semaines, un clash avait éclaté entre Leandro Paredes, membre de clan sud-américain et Achraf Hakimi. Lors d'un entraînement, les deux hommes avaient failli en venir aux mains avant d'être séparés par le reste du groupe parisien.

Galtier a lancé un coup de pression

Afin d'apaiser les tensions et éviter pareille situation, Christophe Galtier a mis les choses au clair dès son arrivée. Comme indiqué par le quotidien sportif, l'entraîneur du PSG et Luis Campos avaient pointé du doigt le manque d'unité du groupe et imposé certaines règles pour créer plus de complicité, notamment lors des repas. Une gestion saluée par les joueurs, qui ont très vite adopté le successeur de Mauricio Pochettino.