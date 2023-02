Après le Mondial, Messi envoie un message cash à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au bout du suspense, l'Argentine était parvenue à glaner une troisième étoile en battant l'équipe de France en finale du Mondial. Un sacre, obtenu au terme de la séance des tirs au but. Pourtant, selon Lionel Messi, les Bleus de Kylian Mbappé n'ont pas été ses adversaires les plus coriaces, malgré le scénario de la rencontre.

L'équipe de France a donné du fil à retordre à cette équipe d'Argentine lors de la finale du Mondial. Menés à la mi-temps (2-0), les Bleus sont revenus au score grâce à Kylian Mbappé. La sélection de Lionel Messi est passée proche d'une nouvelle catastrophe, avant de finalement laisser exploser sa joie au terme de la séance des tirs au but. Lors d'un entretien accordé au journaliste Andy Kusnetzoff, le joueur du PSG est revenu sur cette finale. Pour lui, l'Argentine était supérieure à l'équipe de France.





Messi estime que l'Argentine a été meilleure que la France

« Dans tous les matchs, nous avons été meilleurs que nos rivaux. Nous avons toujours su ce que nous devions faire, il y avait toujours un petit détail qui nous permettait de gérer chaque match en notre faveur. Je pense que Scaloni ne s'est trompé dans aucun match, si on ne compte pas le match que nous avons perdu face à l'Arabie Saoudite » a déclaré Messi.

« Le match le plus difficile ? Contre le Mexique »

Selon lui, cette finale n'est même pas le match le plus compliqué de sa compétition. « Le match avec le Mexique a été le plus difficile à cause de ce qui était en jeu. Et je pense que nous avons mal joué à cause de la situation. Mais j'étais convaincu que nous allions passer un bon moment au final » a avoué la star du PSG. Les difficultés rencontrées tout au long de la compétition donnent une saveur particulière à ce sacre comme l'avoue Messi, âgé de 35 ans et qui ne sera certainement pas présent sur le continent américain lors de la prochaine édition.

« Cela boucle la boucle de ma carrière professionnelle »