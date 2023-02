Catastrophe au PSG, il est devenu impuissant

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a réalisé une triste performance face à l'AS Monaco au stade Louis II. Alors que ses hommes étaient battus dans tous les compartiments du jeu, le coach parisien a tenté d'ajuster le tir en cours de match, mais il n'a pas réussi à se faire entendre.

Le PSG a passé une terrible après-midi ce samedi. Opposé à l'AS Monaco au stade Louis II, le club de la capitale a sombré une quatrième fois en 2023 (3-1). Battu de la tête et des épaules, le PSG n'a pas existé pendant la rencontre et Christophe Galtier est resté impuissant.

Christophe Galtier parlait dans le vide contre l'AS Monaco

Selon les informations de RMC Sport , Christophe Galtier a tenté à plusieurs reprises de remobiliser ses troupes et de leur faire parvenir des consignes pour corriger leurs erreurs. Toutefois, le technicien du PSG n'a pas réussi à se faire comprendre par ses joueurs.

