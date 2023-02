Mbappé - Messi : L'entraineur du PSG a trouvé la formule magique

La rédaction

Actuellement dans une période extrêmement délicate, le PSG ne se trouve pas dans les meilleures conditions avant d’affronter le Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions. Les Parisiens ont notamment réalisé une prestation très inquiétante samedi face à Monaco (défaite 3-1). Avant le choc face au Bayern, Christophe Galtier a dévoilé les clés de la rencontre.

Christophe Galtier craint-il le Bayern Munich ? L’entraîneur du PSG se trouve désormais dans une situation délicate, alors que son équipe réalise de très mauvais résultats. Mais c’est surtout le fait que l’ancien coach de Nice ne semble plus trouver de solutions dans le jeu qui inquiète du côté du PSG. Dans une interview pour le Canal Football Club - réalisée avant les défaites face à Marseille et Monaco et diffusée ce dimanche soir - Christophe Galtier a analysé en détail le Bayern Munich, que le PSG recevra mardi soir au Parc des Princes.

« Un peu comme nous », le Bayern semblable au PSG selon Galtier

Christophe Galtier, qui pourrait être privé de Kylian Mbappé et de Leo Messi au coup d'envoi contre le Bayern, déclare : « Si le Bayern est déséquilibré et excessivement tourné vers l'attaque ? (Rire) Un peu comme nous. Pour ne rien vous cacher, j'ai vu leur dernier match à Wolfsbourg. A 10 contre 11, ils sont arrivés à l'emporter. Ils ont marqué quatre buts et en ont encaissé deux, mais ils auraient pu en encaisser plus. A l'image de la Bundesliga, c'est une équipe très portée vers l'attaque, qui se projette en nombre, vite et laisse beaucoup d'espace dans les transitions. Elle impose sur le plan athlétique et technique » .

Le coach du PSG évoque les conditions pour battre le Bayern