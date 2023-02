Rien ne va plus au PSG, les stars font une erreur de débutant

La rédaction

Le PSG va mal ces derniers temps. Le club de la capitale s’est incliné ce samedi face à Monaco (3-1), et voit ses principaux poursuivants revenir au classement en Ligue 1. De mauvaise augure avant PSG-Bayern ce mardi soir. Thierry Henry, ancienne gloire du football et désormais consultant, s’est exprimé sur la situation actuelle du PSG et a identifié le plus gros défaut du club emmené par Christophe Galtier.

Le PSG va mal. Défaits à Monaco ce samedi, les hommes de Christophe Galtier ont sombré. Même s’il s’agissait d’une équipe remaniée à cause de nombreuses blessures de dernières minutes, la prestation et l’attitude des joueurs parisiens ont choqué. Le score à la mi-temps était déjà de 3-1, ce qui a donné lieu à un énorme coup de gueule de la part de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG à l'encontre de ses joueurs. De son côté, Thierry Henry s’est lui aussi exprimé au micro de Prime Vidéo sur la première mi-temps des Parisiens. L’ancien joueur de Monaco a été plus que clair sur sa vision du match.

Thierry Henry «secoué» par la prestation du PSG

« Je suis un peu secoué. Ce n’est pas le PSG qu’on voudrait voir. C’est un peu le même match que l’année dernière. Si l’envie n’est pas là, si vous ne voulez pas vous battre à l’extérieur, ça devient difficile. Ils le savent aussi, car ils en ont déjà pris trois l’année dernière ici [3-0], au Stade Louis II » , a regretté Thierry Henry.

«C’est juste une question d’envie»